ماكرون يفتح النار على مجلس الأمن ودونالد ترامب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة بنيويورك، إن الانقسامات الموجودة داخل مجلس الأمن تقف عائقا أمام اتخاذ قرارات حاسمة، منتقدا تصرفات الدول الكبرى.



وأضاف ماكرون أن اللحظة التي يعيشها العالم وهذا الكم من الأزمات الكبرى، ليست فترة مرحلية، بل أنها انعكاس لأخطاء الماضي.



وتابع إن قانون الأقوى هو السبب في كل ما يحدث، فكل فرد يسعى لتفصيل قانون على هواه، وهو مسار أحادي الأفكار، وهو يغلق الطريق أمام الجميع للتوصل إلى حلول، حتى الذين يظنون أنفسهم الأقوى. مشددا على أن قانون الأقوى لا يحمي أي شعب كيميائيا أو نوويا.



وعن إيران، رأى ماكرون أنه لم يكن هناك داع للوصول إلى النقطة الحالية، فالعالم كان يعلم أن إيران كانت تسعى لأن تكون دولة نووية، وما أوقفها هو الاتفاق النووي، مشيرا إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية فرض العقوبات. مؤكدا أن الحوار الحقيقي هو السبيل الوحيد لوقف الإرهاب.



كما انتقد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالتعريفات الاقتصادية بشكل غير مباشر، قائلا إن سياسات الحمائية الاقتصادية هي سبب الاختلالات الاقتصادية الحالية.







