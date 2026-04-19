الأهلي يكثف استعداداته لملاقاة بيراميدز في الدوري المصري

يُكثف فريق الأهلي استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، في لقاء يُمثل محطة حاسمة ضمن سباق المنافسة على اللقب، حيث يطمح الفريق الأحمر لمواصلة الضغط وحصد النقاط الثلاث.

وقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب خوض مباراة ودية مساء غد الاثنين، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتجهيزهم بأفضل صورة قبل المواجهة المرتقبة.

ويركز الجهاز الفني خلال التدريبات على الجوانب البدنية والذهنية، مع العمل على تصحيح الأخطاء وتعزيز الانسجام بين العناصر، في ظل أهمية اللقاء الذي قد يكون مؤثرًا بشكل مباشر في تحديد ملامح بطل المسابقة هذا الموسم.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الثامنة مساء يوم 27 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة “دوري نايل”.