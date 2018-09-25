أفعى برأسين ترعب سيدة في حديقة منزلها.. فيديو

أصاب الرعب قلب سيدة أمريكية بعدما شاهدت أفعي نادرة برأسين فى حديقة منزلها فى ولاية "فيرجينيا" الأمريكية، فقررت طلب النجدة فورًا.



وبحسب "روسيا اليوم"، طالبت السيدة السلطات المحلية بإرسال رجال الإنقاذ إلى منزلها، بعد أن خرجت صباحا لحديقة المنزل ووجدت أفعى بنية كبيرة برأسين.



قال البروفيسور والخبير الأمريكي في علم الزواحف، جون كليفر، يعتبر هذا النوع من الأفاعي نادر الوجود، وظهورها ناتج عن طفرة وراثية، ووغالبًا تستخدم الرأس الأيمن للطعام، فيما يتركز عمل الرأس الأيسر على التفكير وتحليل البيانات.



