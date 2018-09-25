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مرأة

نصائح فعالة للتصدي لحساسية البشرة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:57 م
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر التصدي لمشكلة حساسية البشرة من أكثر الأمور التى تشغل بال الكثير منا، ولا يعلم معظمنا كيفية التصدي لتلك الأزمة التى تسبب إرهاق شديد بالنسبة لنا، وخلال التقلبات الجوية الحالية تزداد الأزمة سوءًا، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من النصائح الفعالة التى تساهم فى التصدي لتلك الأزمة.

فكما جاء في موقع "هيلث" الأمريكيى، فيجب الحرص على استخدام كريم الليل والنهار عند الخروج من المنزل وذلك لحماية البشرة من أى مشكلات تتعلق بالتعرض لأشعة الشمس، بالإضافة إلى ذلك الحرص على تنظيف البشرة جيدا وذلك للتخلص من مشكلة الجراثيم والبكتريا التى تلتصق بالبشرة والتى تسبب التعرض لمزيد من الحساسية.

ووفقا لما جاء في الموقع، يجب الحرص على تناول الخضروات بكثرة والتى تساعد فى التصدي لمشكلة تقص الفيتامينات في الجسم، بالإضافة إلى ذلك تناول التوت البرى وبعض الفواكه الأخرى مثل التفاح الأخضر والكيوي، كما يجب الحرص على عدم إستخدام أدوات الغير كونها قد تحمل بكتريا وجراثيم تزيد من حساسية البشرة.

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