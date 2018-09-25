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اقتصاد

بنك قناة السويس: الخدمات الإلكترونية تتطلب جهود الجهات المعنية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:08 م
صدى البلد
القسم الاقتصادي
قال حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس، إنه ينبغي العمل على استكمال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني ضمن إجراءات الجهاز المصرفي للتحول لمجتمع رقمي ناجح، من خلال تكاتف الجهات المعنية في البنوك والتجار والحكومة لدعم تلك المنظومة.

وأضاف " رفاعي" في تصريحات له اليوم، أن دعم الشركات الناشئة والشباب أصبح أمرا مفروغا باعتبارها أحد الاجراءات لتلبية احتياجات العملاء والتعرف علي متطلباتهم، موضحا أن المصرف لديه استراتيجية للتحول الرقمي سواء في المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة ونقاط التوزيع.

وأشار الى أن تلك الاستراتيجية ترتكز علي مجموعة من المحاور لتفعيل تلك المنظومة من بينها تيسير الاجراءات وتطوير أداء العاملين بالبنك وعلي مستوي الفروع وتقديم أفضل الخدمات بطرق ميسرة ومصروفات أقل، دعما لمبادرة الشمول المالي .

وأوضح " رفاعي" أن تحديات التحول الرقمي للشركات والمؤسسات تتطلب زيادة التوعية والحوار المجتمعي وتعزيز ثقة العملاء بالجهاز المصرفي والإلتزام بتطبيق المعايير الرقابية والأمنية لتوفير مجتمع رقمي متطور ويواكب التغيرات التكنولوجية والعالمية.

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