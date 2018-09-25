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توك شو

محمد فرحات: واشنطن اختلفت مع القاهرة حول مواجهة الإرهاب

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:25 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور محمد فايز فرحات، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر لديها تصور محدد بشأن مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وتابع فرحات خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد « كان هناك خلاف لفترة معينة بين مصر والولايات المتحدة بشأن طبيعة التنظيمات الإرهابية وكيفية مواجهتها لكن التجربة أثبتت دقة وجهة النظر المصرية».



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