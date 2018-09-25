حقوقية: نفتقد المسلسلات الهادفة لعرض نموذج للمرأة القوية

قالت الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا ومستشار منظمة اليونسكو حاليًا إن أغلب الأفلام تنقل صورة مختلفة عن المرأة المصرية فغالبًا تظهرها منحرفة وتبيع كرامتها فى سبيل العمل.



وأضافت فى تصريح خاص لـ صدى البلد، قليل جدًا أن نجد مسلسلا مثل ضمير أبلة حكمت يعرض نموذجا للمرأة القوية ذات المبادئ.



وطالبت المؤلفين الذين يستطيعون تغيير صورة المرأة فى الأفلام بعرض الأم القوية المجاهدة التى تربى أبناءها بشرف وأمانة ، كما تمنت وجود رقابة على قضايا المرأة مثل الرقابة على المصطلحات والعنف.



جدير بالذكر أنه أقيمت أمس فى مهرجان الجونة مائدة حوار حول قضية تمكين المرأة من خلال صناعة الأفلام.