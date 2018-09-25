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فن

تامر عاشور يستقر على أيام عنوانا لألبومه الجديد

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:26 م
صدى البلد
سعيد فراج
استقر الفنان تامر عاشور، علي إسم "أيام" ليكون عنوان ألبومه الجديد، ومن المقرر أن يتم طرحه بداية شهر نوفمبر المقبل.

يضم ألبوم "أيام" 11 أغنية، وتعاون مع عاشور، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وهم نادر عبد الله، أمير طعيمة، تامر حسين، جمال الخولي، عمرو يحيي، محمد رفاعي، أحمد المالكي، هشام صادق، مدين، تامر علي، محمد يحيي، محمد النادي، محمد خلف، شادي حسن، مصطفي العسال، طارق مدكور، النابلسي، أسر عاشور، أحمد وجيه، أماديو، وقام عاشور، بتلحين أغنيتين من الألبوم.

جدير بالذكر ان أغنية "أيام" من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع نابلسي، وتم تصويرها كفيديو كليب بايطاليا، ومن المقرر طرح الفيديو كليب تزامنا مع طرح الألبوم.

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