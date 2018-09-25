موعد جديد لبرنامج وشوشة على النهار

نشر الإعلامى أحمد الهوارى، رئيس تحرير" وشوشة"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بوستر دعائي يحمل موعدًا جديدًا لبرنامجه"وشوشة" والذي يبث على شاشة النهار.



ويعرض البرنامج وفقا للموعد الجديد يوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشر مساء، والإعادة الجمعة في تمام الخامسة مساء، البرنامج تقديم أحمد الهواري وايناس الليثي، وإخراج خالد ثروت.