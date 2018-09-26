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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 10 متهمين بالتعدي على ضباط قرية البضائع بالمطار

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:21 ص
صدى البلد
عمرو خليفة
تنظر محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الأربعاء، أولي جلسات محاكمة 10 متهمين بالتعدي بالضرب على رجال الشرطة بقرية البضائع بمطار القاهرة وإتلاف محتوياتها إثر خلاف على إجراءات إستلام إحدى الجثث لذويهم القادمة من ليبيا.

كان المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد أمر بإحالة 10 متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح بجلسة الأحد 26 سبتمبر القادم وذلك لإتهامهم بالتعدي بالضرب على رجال الشرطة بقرية البضائع بمطار القاهرة وإتلاف محتوياتها إثر خلاف على إجراءات إستلام إحدى الجثث لذويهم القادمة من ليبيا.

تعود وقائع القضية إلى يوم 26 يوليو الماضي حينما تقدم بعض الأهالي إلى مسئولي قرية البضائع بمطار القاهرة لإستلام جثة لذويهم قادمة من الأراضي الليبية حيث أوضح لهم ضباط أمن مطار القاهرة بوجود إجراءات قانونيه لتسليم وإستلام الجثث وأكدوا لهم ضرورة إنهاء هذه الإجراءات قبل تسليمهم للجثة إلا أنهم رفضوا وحاولوا استلام الجثة بالقوة.

وقام المتهمون بالاتصال بمجموعة أخرى من ذويهم وأقاربهم الذين حضروا وأقدموا على إتلاف معظم أعمدة وأركان قرية البضائع والسيارات التي حولها والتعدي بالضرب على أمناء الشرطة والضباط الذين حاولوا التصدي لهم وردعهم عن تلك الأفعال.

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