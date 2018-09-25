بايرن ميونخ يتعثر في ملعبه أمام أوجسبورج بالدوري الألماني

تعثر بايرن ميونخ في معقله (أليانز أرينا)، اليوم الثلاثاء، أمام ضيفه أوجسبورج، وتعادل معه (1-1)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.



افتتح آريين روبن، التسجيل للبايرن في الدقيقة 48، فيما عادل فيليكس جوتزه، النتيجة للضيوف، في الدقيقة 86.



وارتفع رصيد البافاري إلى 13 نقطة في صدارة الدوري، بينما وصل رصيد أوجسبورج إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر.