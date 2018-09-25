ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بايرن ميونخ يتعثر في ملعبه أمام أوجسبورج بالدوري الألماني

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:17 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
محمد رشاد
تعثر بايرن ميونخ في معقله (أليانز أرينا)، اليوم الثلاثاء، أمام ضيفه أوجسبورج، وتعادل معه (1-1)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

افتتح آريين روبن، التسجيل للبايرن في الدقيقة 48، فيما عادل فيليكس جوتزه، النتيجة للضيوف، في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد البافاري إلى 13 نقطة في صدارة الدوري، بينما وصل رصيد أوجسبورج إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

ترشيحاتنا

قبل عرض فيلم يوم الدين فى دور السينما.. ماذا تعرف عن مرض الجذام؟

3 فنانين تقدموا لخطبتها.. كيف تغيرت ملامح ابنة عمر وسلمى بعد 10 أعوام؟

محمد صلاح ينشر صورة جديدة بعد حصوله على جائزة بوشكاش

من هو بوشكاش الذي فاز صلاح بجائزته لأحسن هدف في العالم؟

ماكرون يفتح النار على مجلس الأمن ودونالد ترامب

ثروت سويلم يكشف الأسباب الحقيقية وراء إنهاء التعاقد مع الشركة الراعية لملابس المنتخب

شاهد.. تلميذ يبكي للعودة إلى البيت لاستكمال نومه

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

الكاف يعلن مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا لعام 2018-2019

العثور على سفينة توابل عمرها 400عام في قاع البحر

محمد صلاح خارج حسابات ليفربول أمام تشيلسى

أردوغان يغادر قصرين رئاسيين فى إسطنبول وينتقل إلى قصر جديد.. لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

تطوير نظام الإضاءة بجزيرة إلفنتين في أسوان.. صور

فيديو

أبرز رسائل الرئيس السيسي من منصة الأمم المتحدة.. فيديو
طارق فهمي: الرئيس السيسي تحدث عن دور مصر الرئيسي في المنطقة
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي جامعة وأظهرت عجز الأمم المتحدة
السيسي: مصر تستعيد مصداقيتها.. ونتمنى مستقبلا قائما على السلام وتقبل الآخر
السيسي: مصر في مقدمة الدول الداعمة للحل السياسي بـ سوريا واليمن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟