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رياضة

الصقر: المنظومة الرياضية لم تكن راقية ليدمرها بيراميدز.. وأنعشنا خزائن الأندية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:01 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
محمد رشاد
تعجب أحمد حسن المشرف العام على فريق بيراميدز من مقولة أن ناديه دمر المنظومة الرياضية؛ بسبب صرف العديد من الأموال في الانتقالات الماضية.

وقال عميد لاعبي العالم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد :"هو من امتى اصلا المنظومة الرياضية ارتقت علشان بيراميدز يدمرها ، قمنا بضم العديد من اللاعبين بمقابل مادي كبير أنعش خزائن الأندية المصرية التي تعاني".

وواصل أحمد حسن حديثه: "الأهلي كان في فترة من الفترات هو النادي الوحيد الذي يملك القدرة الشرائية في الدوري المصري على ضم أي لاعب وكان أمرًا عاديًا، ولكن بعد دخول بيراميدز اصبح الأمر غير مقبول .. لماذا؟".

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