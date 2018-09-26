مي فاروق تنشر صورة ابنتها في أول أيام الدراسة.. صور

شاركت الفنانة مي فاروق، عدة صور، عبر "انستجرام"، لابنتها زينة، تظهر فيها بزي المدرسة في أول أيام دراستها.





وعلقت مي فاروق، على الصور، كاتبة: "والحلوات القمرات اللي رايحين مدارسهم .. أول يوم في سنة جديدة في مدرسة جديدة جميلة كان نفسي تكون فيها من زمان.. سنة جديدة من حياة بنتي او اختي الصغننة .. زينة في اول يوم دراسي.. اعيش واشوف الحلوة يارب في اهم واعلي المراكز واهم الناس ياااااارب".



