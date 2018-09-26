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فن

مي فاروق تنشر صورة ابنتها في أول أيام الدراسة.. صور

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:14 ص
صدى البلد
سعيد فراج
شاركت الفنانة مي فاروق، عدة صور، عبر "انستجرام"، لابنتها زينة، تظهر فيها بزي المدرسة في أول أيام دراستها. 

وعلقت مي فاروق، على الصور، كاتبة: "والحلوات القمرات اللي رايحين مدارسهم .. أول يوم في سنة جديدة في مدرسة جديدة جميلة كان نفسي تكون فيها من زمان.. سنة جديدة من حياة بنتي او اختي الصغننة .. زينة في اول يوم دراسي.. اعيش واشوف الحلوة يارب في اهم واعلي المراكز واهم الناس ياااااارب".

يذكر أن آخر أعمال مي فاروق الفنية، كانت أغنية "يا ملك"، والتي شاركها فيها المنشد محمود التهامي، فيما تجهز مي لعدة أعمال فنية أخرى.
مي فاروق تنشر صورة ابنتها في أول أيام الدراسة.. صور
مي فاروق تنشر صورة ابنتها في أول أيام الدراسة.. صور

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