ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة الإسكندرية: منح جائزة الجامعة للأبطال الرياضيين

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:34 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى اجتماعه برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة على منح جائزة الجامعة للأبطال الرياضيين للطلاب الذين حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى فى البطولات العربية أو الأفريقية أو البطولات التى أقيمت على مستوى الجمهورية أو على مستوى الجامعة لعام 2018، في الألعاب الرياضية الفردية والجماعية المختلفة، وقد بلغ عددهم ٢٧٠ طالبا وطالبة.

وبحسب بيان صادر اليوم، فإن رئيس الجامعة قد أكد خلال اجتماع المجلس، على عمداء الكليات العمل على الانتهاء من التحول إلى نظام الساعات المعتمدة فى مرحلة البكالوريوس بكافة الكليات خلال هذا الفصل الدراسي.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وكلية المنارة للعلوم الطبية الأهلية بميسان ـ جمهورية العراق، وإتفاق التعاون العلمى بين معهد البحوث الطبية والنقل البحرى ووحدة الحوكمة الصحية وكلية الدراسات العليا فى الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وحكومة مقطاعة كريتشو بكينيا.

كا وافق المجلس على ترقية 13 عضو هيئة تدريس 5 إلى درجة استاذ و8 إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 4 مدرس، ومنح 46 درجة دكتوراه، و85 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.

ترشيحاتنا

الجيش الهندي يهدد بضرب باكستان

احترس 5 أعراض تدل أن قلبك ليس بصحة جيدة

متحدث الكهرباء: لدينا احتياطي في الإنتاج يسمح لنا بتصدير الطاقة

عضو خريجي الأزهر: تراجع أعداد أنصار التنظيمات الإرهابية .. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

هجوم قوي من مدرب أسوان على اتحاد الكرة.. تعرف على السبب

ليفني تلتقي أبو مازن بالأمم المتحدة وهذا فحوى اللقاء

مدرب الجونة: اكتفيت بـ حسبي الله ونعم الوكيل بعد مباراة بيراميدز

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018.. فيديو

الشناوي يكشف تفاصيل مثيرة سبقت انتقاله من الزمالك إلى بيراميدز

الخطيب يؤجل حسم موقفه من الرد على مرتضى إلى أول أكتوبر.. فيديو

إجلاء المئات وإغلاق مطار بسبب حريق غابات في إيطاليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة من عرض عيار ناري بمهرجان الجونة وأحمد الفيشاوي يثير الجدل

اختبر قوة نظرك.. أين القلم الأخضر في الصورة؟

حوض خشب .. 10 أفكار ترضى جميع الأذواق

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريم برجمان بالجونة السينمائي.. صور

ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

فيديو

عروض مهرجان سماع الدولي في روكسي لأول مرة.. فيديو
مهرجان سماع الدولي: رسالتنا المحبة والسلام والتسامح.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟