جامعة الإسكندرية: منح جائزة الجامعة للأبطال الرياضيين

وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى اجتماعه برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة على منح جائزة الجامعة للأبطال الرياضيين للطلاب الذين حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى فى البطولات العربية أو الأفريقية أو البطولات التى أقيمت على مستوى الجمهورية أو على مستوى الجامعة لعام 2018، في الألعاب الرياضية الفردية والجماعية المختلفة، وقد بلغ عددهم ٢٧٠ طالبا وطالبة.



وبحسب بيان صادر اليوم، فإن رئيس الجامعة قد أكد خلال اجتماع المجلس، على عمداء الكليات العمل على الانتهاء من التحول إلى نظام الساعات المعتمدة فى مرحلة البكالوريوس بكافة الكليات خلال هذا الفصل الدراسي.



ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وكلية المنارة للعلوم الطبية الأهلية بميسان ـ جمهورية العراق، وإتفاق التعاون العلمى بين معهد البحوث الطبية والنقل البحرى ووحدة الحوكمة الصحية وكلية الدراسات العليا فى الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وحكومة مقطاعة كريتشو بكينيا.



كا وافق المجلس على ترقية 13 عضو هيئة تدريس 5 إلى درجة استاذ و8 إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 4 مدرس، ومنح 46 درجة دكتوراه، و85 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.