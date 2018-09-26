محافظ مطروح يوافق على إقامة حفل زفاف جماعي لـ30 عريسا وعروسة

وافق اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح على إقامة حفل الزفاف الجماعي السنوي لهذا العام لعدد 30 عريسا وعروسة من أبناء المحافظة خلال شهر نوفمبر2018 كتقليد سنوى، حرصت عليه المحافظة، كل عام للتيسير على الشباب ومساعدتهم فى تكاليف الزواج تخفيفا عليهم.



صرحت بذلك صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، وأكدت أنه بناء على توجيهات محافظ مطروح سيتم مراعاة كافة الضوابط والشروط فى اختيار العرسان المشاركين فى هذا العرس الكبير، ضمانا لمشاركة المستحقين والأولى بالرعاية من أبناء مطروح وإعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضافت: أنه من المقرر أن يتضمن الحفل عدد من الفقرات الغنائية والفنية بمشاركة عدد من الفنانين لإضفاء جو من السعادة والبهجة مناشدة الراغبين فى الاشتراك في حفل الزفاف الجماعي التوجه لإدارة السياحة والمصايف بالمحافظة.



ومن جانبه أكد المحافظ انه من المقرر أن تتحمل المحافظة كافة نفقات إقامة الحفل بالإضافة إلى تقديم عدد من الهدايا العينية للعرسان مقدمة من عدد من الشركات ورجال الأعمال والتى تشمل أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وسجاد وغيرها مشاركة من المحافظة ومساعدة للشباب فى التخفيف من أعباء ونفقات الزواج و لمشاركة العرسان فرحتهم.