محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام تشيلسي بكأس الرابطة الانجليزية الليلة

أعلن الألماني يورجن كلوب تشكيلة فريق ليفربول لمواجهة تشيلسى فى المباراة التى تجمع الفريقين الليلة على ملعب الانفيلد ، فى إطار مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة الانجليزية .



وغاب محمد صلاح لأول مرة خلال الموسم الحالي عن التشكيلة الاساسية للريدز ، حيث يلعب فى الخط الامامي كل من ستوريدج وماني وشاكيري.



وجاء تشكيل ليفربول أمام تشيلسي كالتالي : -



حراسة المرمى: سيمون مينيوليه



الدفاع: ناثانيل كلاين -لوفرين - ماتيب - البيرتو مورينو



الوسط :فابيانو - ميلنر- كايتا



الهجوم ستوريدج - ماني - شاكيري