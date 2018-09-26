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رياضة

محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام تشيلسي بكأس الرابطة الانجليزية الليلة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:42 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد رشاد
أعلن الألماني يورجن كلوب تشكيلة فريق ليفربول لمواجهة تشيلسى فى المباراة التى تجمع الفريقين الليلة على ملعب الانفيلد ، فى إطار مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة الانجليزية .

وغاب محمد صلاح لأول مرة خلال الموسم الحالي عن التشكيلة الاساسية للريدز ، حيث يلعب فى الخط الامامي كل من ستوريدج وماني وشاكيري.

وجاء تشكيل ليفربول أمام تشيلسي كالتالي : -

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه

الدفاع: ناثانيل كلاين -لوفرين - ماتيب - البيرتو مورينو

الوسط :فابيانو - ميلنر- كايتا

الهجوم ستوريدج - ماني - شاكيري
محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام تشيلسي بكأس الرابطة الانجليزية الليلة

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