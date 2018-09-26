محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام تشيلسي بكأس الرابطة الانجليزية الليلة

أعلن الألماني يورجن كلوب تشكيلة فريق ليفربول لمواجهة تشيلسى فى المباراة التى تجمع الفريقين الليلة على ملعب الانفيلد ، فى إطار مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة الانجليزية .
وغاب محمد صلاح لأول مرة خلال الموسم الحالي عن التشكيلة الاساسية للريدز ، حيث يلعب فى الخط الامامي كل من ستوريدج وماني وشاكيري.
وجاء تشكيل ليفربول أمام تشيلسي كالتالي : -
حراسة المرمى: سيمون مينيوليه
الدفاع: ناثانيل كلاين -لوفرين - ماتيب - البيرتو مورينو
الوسط :فابيانو - ميلنر- كايتا
الهجوم ستوريدج - ماني - شاكيري
وغاب محمد صلاح لأول مرة خلال الموسم الحالي عن التشكيلة الاساسية للريدز ، حيث يلعب فى الخط الامامي كل من ستوريدج وماني وشاكيري.
وجاء تشكيل ليفربول أمام تشيلسي كالتالي : -
حراسة المرمى: سيمون مينيوليه
الدفاع: ناثانيل كلاين -لوفرين - ماتيب - البيرتو مورينو
الوسط :فابيانو - ميلنر- كايتا
الهجوم ستوريدج - ماني - شاكيري