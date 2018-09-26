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محافظات

مستقبل وطن يطلق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بكفر الشيخ

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:02 م
صدى البلد
محمود زيدان
أطلقت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، مبادرة "إحنا معاكي" للكشف المبكر عن سرطان الثدي بكافة قرى ومدن المحافظة خلال شهر أكتوبر المقبل، تحت رعاية النائب أشرف رشاد، رئيس الحزب، والنائب سيد أحمد عيسي، أمين عام الحزب بالمحافظة.

وقال الدكتور علي أبو شوشة، الأمين العام المساعد للحزب بكفر الشيخ، إن حملة الحزب تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي بكافة مدن وقرى المحافظة خلال شهر أكتوبر القادم وسيتم تحويل الحالات المحتمل إصابتها للكشف بالأشعة في المستشفى العام وكفر الشيخ الجامعي وتحويل الحالات المصابة لمعهد الأورام بطنطا.

وأكدت الدكتورة هالة العجمي، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، أن الحملة تحت عنوان "إحنا معاكي" وسيتم تنفيذها في جميع المحافظات خلال شهر أكتوبر المقبل للكشف المبكر عن سرطان الثدي نظرا لخطورته من خلال تعليم السيدات للفحص الذاتي ومعرفة أعراض المرض ومن خلال الأطباء المتخصصين الذين قام الحزب بالتنسيق معهم".

وأشارت إلى تحويل الحالات المحتمل إصابتها إلى مستشفى كفر الشيخ العام والمستشفى الجامعي لإجراء الأشعة اللازمة على أن يتم إعداد تقارير طبية بحالة المصابات فى نهاية الحملة وارسالها معهن إلى مركز الاورام بطنطا.

وأوضحت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، أنه سيتم عقد ندوتين في كل مركز بالتنسيق مع أمناء المراكز إحداهما بالمدينة والأخرى بإحدى القرى الكبيرة للتعريف بحملة "إحنا معاكي" للكشف المبكر عن أورام الثدي.
مستقبل وطن يطلق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بكفر الشيخ
مستقبل وطن يطلق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بكفر الشيخ
مستقبل وطن يطلق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بكفر الشيخ
مستقبل وطن يطلق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بكفر الشيخ

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