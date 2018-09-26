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تعليم

بالصور.. وفد البحوث الإسلامية يزور كلية أصول الدين فرع الأزهر بالزقازيق

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:06 م
صدى البلد
محمد شحتة
استقبلت كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، اليوم الأربعاء، وفدًا من مجمع البحوث الإسلامية، في إطار تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الطلاب وتوضيح أصول المنهج الوسطى الذي يتبناه الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

يأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب المشرف على فرع الوجه البحري، وبالتعاون مع الدكتور محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وأوضح بيان المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن الوفد ضم كوكبة من العلماء على رأسهم الشيخ ياسر الفقي، مدير عام شئون المناطق، والشيخ محمد عبد الهادي، مدير عام منطقة وعظ الشرقية، والأستاذ عبدالنبي فهمي، منسق العلاقات العامة بالمجمع.

وأضاف المركز الإعلامي أنه كان في استقبال الوفد الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، عميد الكلية، والدكتور وجيه زكريا عمران، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور أحمد دهشان، رئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور محمد البيومي، عميد الكلية، إن ذلك يأتي في إطار التعاون البناء المثمر للعام الخامس على التوالي بين كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق ومجمع البحوث الإسلامية لمواصلة الجهد الدؤوب لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى طلاب الكلية وتوضيح أصول المنهج الوسطى الذي يتبناه الأزهر الشريف في رسالته الدعوية الرشيدة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأضاف أن مجمع البحوث الإسلامية قام بإرسال مجموعة من إصدارات الكتاب لإهدائها لطلبة الكلية، منها: كتاب تصحيح المفاهيم، عثمان بن عفان، الإرهاب وخطره على السلام العالمي، دفاع عن السنة، الغلو والتطرف.

وتابع بيان المركز الإعلامي للجامعة أنه قد تم إلقاء مجموعة من المحاضرات وإجراء عدد من الحلقات النقاشية بين أعضاء المجمع والطلاب والتي تهدف إلى بيان صحيح الدين ومواجهة الأفكار والمفاهيم المغلوطة لدى الطلاب.
بالصور.. وفد البحوث الإسلامية يزور كلية أصول الدين فرع الأزهر بالزقازيق
بالصور.. وفد البحوث الإسلامية يزور كلية أصول الدين فرع الأزهر بالزقازيق

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