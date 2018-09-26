ليفربول ضد تشيلسي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول في غياب محمد صلاح

سيطر التعادل السلبى على احداث الشوط الاول بين فريقى ليفربول وتشيلسى فى المباراة التى تجمع بينهما باستاد انفيلد في إطار منافسات الدور الثالث بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



ونجح تشيلسى فى فرض سيطرته على المباراة ولكن دون جدوى واضاع لاعبوه العديد من الفرص برعونة شديدة فى ظل استسلام لاعبى ليفربول للضغط من قبل لاعبى البلوز.



وحاول ليفربول العودة الى المباراة ولكن اضاع نابى كيتا فرصة احراز الهدف الاول من اخطر فرص اللقاء بعد تسديدة قوية تصدى لها كاباييرو حارس مرمى تشيلسي.



ويغيب اللاعب الدولى محمد صلاح عن التشكيلة الاساسية للفريق لاول مرة خلال الموسم الحالي، ويلعب فى الخط الامامي كل من ستوريدج وماني وشاكيري ويجلس الفرعون المصرى على دكة البدلاء.



ويدخل فريق ليفربول بتلك المباراة، وهو يسعى إلى تحقيق فوزه الثامن على التوالي في جميع المسابقات التي شارك بها منذ بداية الموسم، خاصة وأنه حقق الفوز في 7 مباريات بالدوري ومباراة وحيدة بدوري أبطال أوروبا.