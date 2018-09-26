حكم التبني في الإسلام

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التبني في الإسلام حرام، لكن كفالة الطفل لا شيء فيها.



وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن هناك فرقا بين التبني والكفالة، موضحا أن الكفالة تكون في تربية الطفل وإعطائه لقب العائلة وجائز لا شيء فيها، قال صلى الله عليه وسلم "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى".



وأشار إلى أن التبني وتغيير في الأسماء والأوراق حرام، قال تعالى" ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدين".

