ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أندريه سيلفا يضيف ثاني أهداف إشبيلية في مرمى ريال مدريد.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:36 م
أندريه سيلفا
أندريه سيلفا
يسرى غازى
أضاف أندريه سيلفا، هدف إشبيلية الثاني في مرمى ريال مدريد، بالدقيقة 21، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليا على ملعب رامون سانشيز بيزخوانو، في إطار مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني.

وتبادل الفريقان الهجمات على المرمى، ونجح أندريه سيلفا في تسجيل الهدف الأول عقب تلقيه تمريرة عرضية، سددها بقدمه فى مرمى الفريق الملكى بالدقيقة 17.

وشن فريق إشبيلية هجمة منظمة، نجح حارس الريال فى التصدى لإحدى التسديدات الخطيرة في الدقيقة 21، لترتد ويسددها أندريه سيلفا بقوة فى الشباك محرزا الهدف الثاني.

ترشيحاتنا

شاهد.. صدمة رئيس الوزراء من الإهمال وغياب الطاقم الطبي بأحد مستشفيات سوهاج

العامري فاروق وأبو رجيلة والدهشورى حرب فى عزاء عادل هيكل ..صور

النني يخطف أنظار جماهير آرسنال بمهارة رائعة أمام برينتفورد

ليفربول ضد تشيلسى.. الريدز يتقدم بهدف عالمى فى غياب محمد صلاح

3 خطوات لتغيير محافظة صرف الخبز على بطاقتك التموينية عبر الإنترنت.. صور

وزير الدفاع: مصر تتعرض لحملة تشكيك في ما أنجزته على أرض الواقع.. صور

5 معلومات هامة عن أكبر مكتبة مصرية قبطية في العالم

التموين تزف بشرى للمواطنين حول منظومة الخبز.. صور

كارتيرون: انتظروا مفاجأة مدوية فى تشكيل الأهلى أمام النجمة غدا

سر رفض ترامب لشرب الكحول بالأمم المتحدة واستبداله بمشروب غازي

كاف يستقر علي بديل الكاميرون لاستضافة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩

أحمد عيد عبدالملك يحقق رقما قياسيا فى الدورى ويتخطى الخطيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

50 سيارة تسجل ظهورها الأول داخل أروقة أوتوماك فورميلا.. صور

جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

فيديو

فالنسيا يتقدم على سيلتا فيجو بهدف نظيف في الشوط الأول .. فيديو
ملخص وأهداف مباراة ليفربول وتشيلسى.. فيديو وصور
إشبيلية يقسو على ريال مدريد بثلاثية فى الشوط الأول.. فيديو
خبير عالمي: 6 كوارث تهدد مصر بسبب تغيرات المناخ
أحمد موسي : إضاءة الأهرامات وأبو الهول أثناء إلقاء كلمة السيسي بنيويورك غدا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟