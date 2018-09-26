أندريه سيلفا يضيف ثاني أهداف إشبيلية في مرمى ريال مدريد.. فيديو

أضاف أندريه سيلفا، هدف إشبيلية الثاني في مرمى ريال مدريد، بالدقيقة 21، في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليا على ملعب رامون سانشيز بيزخوانو، في إطار مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني.



وتبادل الفريقان الهجمات على المرمى، ونجح أندريه سيلفا في تسجيل الهدف الأول عقب تلقيه تمريرة عرضية، سددها بقدمه فى مرمى الفريق الملكى بالدقيقة 17.



وشن فريق إشبيلية هجمة منظمة، نجح حارس الريال فى التصدى لإحدى التسديدات الخطيرة في الدقيقة 21، لترتد ويسددها أندريه سيلفا بقوة فى الشباك محرزا الهدف الثاني.

