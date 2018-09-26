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رياضة

نابولي يواصل نتائجه الإيجابية ويتغلب على بارما بثلاثية نظيفة بالدوري الإيطالي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
واصل نابولي نتائجه الإيجابية في الدوري الإيطالي، عقب الفوز على بارما بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب سان باولو فى إطار مباريات الأسبوع السادس من المسابقة.

كانت البداية سريعة بهدف من لورينزو إينسيني سجله في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في المركز الثاني بصدارة الهدافين، وبذلك الهدف انتهت أحداث الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح المهاجم البولندي، إردياكوش ميليك في تسجيل هدفين في الدقيقة 47 ثم عزز النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 85، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف حتى الآن.

ليرفع نابولي قبل لقاء يوفنتوس الأسبوع المقبل، إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد بارما عند 7 نقاط ليتراجع للمركز الـ11.

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