ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

روما يعود لنغمة الانتصارات برباعية نظيفة أمام فروزينوني في الدوري الإيطالي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
عاد فريق روما إلى نغمة الانتصارات عقب الفوز على فروزينوني برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الأوليمبيكو، في إطار مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

الشوط الأول للذئاب، انتهى بثلاثية نظيفة، جاء الهدف الأول منها مبكرًا في الدقيقة الثانية من خلال التركي جينكز أوندر، بتسديدة صاروخية، ثم أضاف باستوري الهدف الثاني في الدقيقة 28 بهدف بالكعب، وعزز الشعراوي النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 35 من عمل فردي من أوندر.

وأنهى الصربي كولاروف النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 87، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، ليقود روما للفوز الثاني في الموسم والحصول على 8 نقاط في المركز العاشر.

ترشيحاتنا

أحمد عيد عبدالملك يحقق رقما قياسيا فى الدورى ويتخطى الخطيب

جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

الخطيب: الأهلى عظيم باسمه وتاريخه.. وأنتظر حضورا تاريخيا الجمعة

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

شاهد.. صدمة رئيس الوزراء من الإهمال وغياب الطاقم الطبي بأحد مستشفيات سوهاج

أردوغان يُحذر من حرب تجارية بسبب سياسات ترامب

سقوط هارب من حكم بالإعدام فى القاهرة

تفاصيل القمة المصرية - الإيطالية بين السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي.. صور

شاهد .. رئيس الوزراء يستقل قطار 982 الإسبانى إلى قنا..صور

وشم دينا الشربيني يثير الجدل حول علاقتها بـ الهضبة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وتشيلسى.. فيديو وصور

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تدفن نفسها داخل آيفون..صور

50 سيارة تسجل ظهورها الأول داخل أروقة أوتوماك فورميلا.. صور

جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

فيديو

تطوير العشوائيات: جار تطوير 244 منطقة عشوائية من أصل 351
إشبيلية يضرب ريال مدريد بثلاثية نظيفة فى ليلة سقوط الكبار.. فيديو
تقنية الـ VAR تلغى هدف مودريتش للريال بمرمى إشبيلية
خبير طاقة يوضح جهود مصر لمكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة.. فيديو
ملخص وأهداف مباراة أرسنال وبرينتفورد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟