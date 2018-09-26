روما يعود لنغمة الانتصارات برباعية نظيفة أمام فروزينوني في الدوري الإيطالي

عاد فريق روما إلى نغمة الانتصارات عقب الفوز على فروزينوني برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الأوليمبيكو، في إطار مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.



الشوط الأول للذئاب، انتهى بثلاثية نظيفة، جاء الهدف الأول منها مبكرًا في الدقيقة الثانية من خلال التركي جينكز أوندر، بتسديدة صاروخية، ثم أضاف باستوري الهدف الثاني في الدقيقة 28 بهدف بالكعب، وعزز الشعراوي النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 35 من عمل فردي من أوندر.



وأنهى الصربي كولاروف النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 87، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، ليقود روما للفوز الثاني في الموسم والحصول على 8 نقاط في المركز العاشر.