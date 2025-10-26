قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا
التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استجابة للقيادة السياسية لمُواجهة ارتفاع معدلات الطلاق.. «مودة» برنامج وطني لبناء أسر مستقرة وواعية

"مودة"..برنامج وطني لبناء أسر مستقرة وواعية
"مودة"..برنامج وطني لبناء أسر مستقرة وواعية
إسراء صبري

تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز استقرار الأسرة والحفاظ على تماسكها من خلال برنامج «مودة»، الذي يهدف إلى تأهيل الشباب المُقبلين على الزواج وبناء وعي مجتمعي قائم على الاحترام والمسئولية المشتركة داخل الأسرة.

استجابة رئاسية لمواجهة ارتفاع معدلات الطلاق

جاء إطلاق البرنامج تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية خلال مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة عام 2018، بعد أن أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق، حيث سجل ذلك العام نحو 198 ألف حالة.

وأوضحت الإحصاءات أن 15% من حالات الطلاق تقع خلال العام الأول من الزواج، و38% خلال السنوات الثلاث الأولى، وهو ما كشف عن حاجة ملحة لرفع الوعي بقضايا الزواج والتخطيط الأسري.

تأهيل الشباب بين 18 و25 عامًا لبناء حياة أسرية ناجحة

يستهدف البرنامج تدريب وتأهيل الشباب من الفئة العمرية بين 18 و25 عامًا، من خلال محتوى تدريبي متخصص يهدف إلى إكسابهم المهارات الحياتية والمعرفية اللازمة لبناء أسرة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

محتوى متكامل يربط بين الجانب النفسي والديني والطبي

يتناول البرنامج مفاهيم أساسية تشمل أهداف الزواج ومعايير اختيار شريك الحياة، وطرق إدارة الخلافات الأسرية بوعي ونضج، إضافة إلى التركيز على الجوانب النفسية والدينية والطبية.

كما يولي اهتمامًا خاصًا بأهمية الفحوصات الطبية قبل الزواج لضمان سلامة الطرفين، ويعمل على نشر ثقافة تنظيم الأسرة والتوعية بضرورة تأجيل الحمل الأول عند الحاجة، بما يحقق التوازن والاستقرار داخل الأسرة المصرية.

برنامج «مودة» تأهيل الشباب الدولة المصرية الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. وفاة ابن عمة «أفشة» نجم الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر.. وهذه قيمة عيار 21

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رائد النمس: الوضع الإنساني في غزة بالغ الصعوبة وآلاف العائلات بلا مأوى

تنظيف الشواطئ

تفاصيل مشاركة جامعة الإسكندرية في تنظيف الشواطئ من المخلفات

صورة أرشيفية

خبير : أوروبا تواجه تحديا كبيرا لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

أحمد فهمي

بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد