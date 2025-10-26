قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

"مودة": نؤهل الشباب من 18 إلى 25 عامًا لبناء أسر مستقرة قائمة على الاحترام والمسؤولية

إسراء صبري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكد أحمد عباس، المنسق التنفيذي لبرنامج «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية للحفاظ على تماسك الأسرة وبناء الوعي لدى الشباب المقبلين على الزواج.

وأضاف في حواره مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، مقدمي برنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن البرنامج جاء تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الذي أطلقه في مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة عام 2018، بعد أن كشفت مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الطلاق، إذ سجل عام 2018 نحو 198 ألف حالة.

وتابع، أنّ تحليل هذه الأرقام أظهر أن 15% من حالات الطلاق تقع خلال العام الأول من الزواج، بينما تحدث نحو 38% خلال السنوات الثلاث الأولى، وهو ما أكد وجود فجوة كبيرة في الوعي بقضايا الزواج والتخطيط الأسري.

وواصل: "ومن هنا بدأ برنامج «مودة» في إعداد محتوى تدريبي متخصص لتأهيل الشباب من الفئة العمرية بين 18 و25 عامًا، بهدف إكسابهم المهارات الحياتية والمعرفية لبناء أسرة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات".

وأشار المنسق التنفيذي للبرنامج إلى أن المحتوى التدريبي يبدأ بشرح مفهوم الزواج وأهدافه الحقيقية، مرورًا بمعايير اختيار شريك الحياة، والتعامل مع المشكلات الأسرية بوعي ونضج.

وأكد، أن البرنامج يركز أيضًا على الجوانب النفسية والدينية والطبية، بما في ذلك أهمية الفحوصات الطبية قبل الزواج لضمان سلامة الطرفين، إلى جانب التوعية بتنظيم الأسرة وتأجيل الحمل الأول عند عدم وجود موانع طبية.
 

برنامج «مودة» التضامن مودة المقبلين على الزواج جامعة القاهرة

