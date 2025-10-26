العمل: 61 مليون جنيه من صندوق الطوارئ لـ18 ألف عامل

2.4 مليار جنيه من صندوق" لـ441 ألف عامل في 3999 منشأة منذ انشائه

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي يرأسه وزير العمل محمد جبران، المُنعقد اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى 25 أكتوبر 2025، مبلغ 2 مليار و379 مليونًا و500 ألف جنيه، دعمًا لـ 441 ألف عامل يعملون في 3999 منشأة.

وأشار "المجلس" إلى أنه خلال الأربعة أشهر الماضية، في الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 25 أكتوبر 2025، أنفق الصندوق مبلغ 61 مليون جنيه، دعمًا لـ 18 ألف عامل في 29 منشأة.

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات، والتي تُحدّد تلك الإعانات، كما أُحيط المجلس بإجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين منذ تأسيس الصندوق.

وأكد المجلس أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال مُستمر في دعم ومساندة العمال والمنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، من خلال دفع إعانات أجور للعاملين بها، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لجميع فئات العمال.

وأوضح الوزير محمد جبران أن الدعم الذي يُقدمه الصندوق يأتي في إطار الدور القومي والإنساني الذي تأسس من أجله، بدفع إعانات أجور للعاملين في المنشآت التي تواجه أزمات أو صعوبات طارئة، حتى تتجاوزها وتستعيد نشاطها الإنتاجي الكامل، بما يُسهم في استقرار سوق العمل واستدامة الإنتاج.