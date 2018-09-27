اتحاد الكرة: الدور الثاني من الدوري قد يقام بـ10 آلاف متفرج

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصري، إمكانية زيادة عدد الحضور الجماهيري مع بداية الدور الثاني للدوري إلى 10 آلاف متفرج.





وقال "سويلم"، عبر قناة "أون سبورت"، "للأسف كلما نتقدم خطوة يحدث ما يدفعنا للوراء، جماهير الأهلي التزمت مع الأمن، ولكن ما حدث من إساءات أمر مرفوض تمامًا، عندما قلنا إن الموافقة على إقامة مباريات الدوري بحضور 5 آلاف متفرج يعد إنجازًا، قابل البعض الأمر بسخرية شديدة، رغم أنه تحقق بعد اجتماعات ومشاورات بين مسئولي اتحاد الكرة ووزارتي الرياضة والداخلية".





وتابع: "قد يزيد الحضور الجماهيري إلى 10 آلاف متفرج في الدور الثاني إذا نجحت التجربة الحالية".





ولفت أيضًا إلى أن لقاء الإسماعيلي والزمالك الذي سيقام يوم 6 أكتوبر المقبل بالإسماعيلية، سيقام بحضور جماهير الدراويش فقط، بينما لن يسمح بحضور جماهير الزمالك بل أعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض فقط.





في سياق آخر، أشار "سويلم"، إلى أن هناك تنسيقًا مع الجهات الأمنية بشأن إقامة مباريات المصري في ملعبه ببورسعيد ما عدا مواجهتي الأهلي والزمالك في برج العرب.





وأتم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "أما باقي الأندية سيلعبها المصري في ملعب السلام أو بتروسبورت".