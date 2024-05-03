السعودية: بدء إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا خلال موسم الحج

بدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أمس /الخميس/، في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وبوابة "مقيم".

وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن منصة "أبشر أفراد" تتيح إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة.



وأشارت إلى أنه من خلال بوابة "مقيم" الإلكترونية يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعاملين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال موسم الحج.