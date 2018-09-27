في عيد ميلادها.. تعرف على مهنة أروى جودة قبل التمثيل

يصادف اليوم، الخميس، عيد ميلاد الفنانة أروى جودة، فهي من مواليد 27 سبتمبر 1984 وأكملت عامها الـ34.



أروى جودة ولدت في السعودية ولكنها تحمل الجنسية المصرية، وقبل اتجاهها للتمثيل عملت كعارضة أزياء لسنوات طويلة وحققت نجاحا كبيرا في هذا المجال.



أروى جودة شاركت في بطولة عدد من الأفلام، منها "الحياة منتهى اللذة" و"العالمي" و"الجزيرة 2"، كما شاركت في بطولة عدد كبير من المسلسلات منها "هذا المساء" و"المواطن إكس" و"العهد" و"خطوط حمراء".