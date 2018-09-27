إصابة ربة منزل بحروق متنوعة بحريق بمنزلها بسبب تسريب غاز

أصيبت ربة منزل مقيمة بدائرة مركز أبو حمص بحروق من الدرجات الثلاث بأجزاء متفرقة بالجسم، إثر اشتعال حريق بمنزلها بسبب تسريب غاز من أنبوبة بوتاجاز أثناء إعدادها للطعام، وتم نقل المصابة لمستشفى كفر الدوار.





وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة أبوحمص من مستشفى كفر الدوار العام بوصول المدعوة "م ح ع - 25 سنة - ربة منزل - ومقيمة قرية القصر بدائرة المركز مصابة"، حروق من الدرجات الثلاث بأجزاء متفرقة من الجسم بنسبة 35%".



