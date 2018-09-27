مدبولي: مدينتا غرب وشرق قنا طفرة جديدة للمحافظة .. فيديو

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقع تنفيذ مشروع مدينة غرب قنا، أحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة، التى شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع حجر أساسها منذ شهور، بهدف إقامة مجتمع عمرانى متكامل جديد، جاذب للسكان والفرص الاستثمارية ويضمن جودة الحياة لأبناء مصر فى محافظة قنا.



واشاد مدبولي في تصريحات خاصة لفضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، بما تم تنفيذه في المشروع فى فترة قصيرة تبلغ نحو أربعة أشهر، مشيرا إلى أن هناك آلاف الوحدات السكنية الموجودة، إلى جانب قطع الأراضي، والمرافق تجري على قدم وساق، مؤكدا التزام وزارة الاسكان الانتهاء من المرحلة الأولى للمدينة، فى 30 يونيو 2020، طبقا لتكليفات الرئيس.



وأكدت أن مدينتا شرق وغرب قناة هما امتداد لمدينة قنا حيث تقع على حدود المدينة، مؤكدا أن المدينتان ستكون طفرة جديدة لمحافظة قنا.