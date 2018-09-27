تأجيل محاكمة المتهمين بقتل لواء بالمعاش لـ 24 ديسمبر

قررت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار مجدي احمد مصطفى وعضوية المستشارين حسن مسلم وعبد الوهاب عطية وسامح رمزي وسكرتارية صلاح مصطفى ومحمد أبو العلا، تأجيل محاكمة صاحب مقهى وجزار وفرارجى، فى اتهامهم بقتل لواء بالمعاش لوجود خلافات مالية بينه وبين المتهم الاول لجلسة 24 ديسمبر لتنفيذ طلبات الدفاع.



وأحال المستشار أحمد الأبرق المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، القضية رقم 22035 لسنة 2017 جنايات الطالبية، لمحكمة الجنايات المتهم فيها كل من جلال س ع م، 44 سنة ، صاحب مقهى، ومحمد إ م ع ، 27 سنة، جزار، وعلاء ش س أ، 37 سنة "فرارجى، "محبوسين"، لأنهم فى يوم 6 أكتوبر 2017 المتهمان الأول والثانى قتلا المجنى عليه هشام م ز، عمدا مع سبق الاصرار بان بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله فشحذا ذهنهما واعدا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "مطرقة، افيز بلاستيكى"، وتقاسما الأدوار فيما بينهم وتنفيذا لمبتغاهم استدرج المتهم الاول المجنى عليه لمكتبه زاعما رغبته فى تسوية الخلافات العالقة فيما بينهما وما أن ظفر به حتى شد وثاقه بـ "أفيز بلاستيكى" واتل مطرقة حديدية وأهال بها على رأسه قاصدا من ذلك ازهاق روحه فأحدث إصابته التى أودت بحياته حال تواجد المتهم الثانى بمسرح الجريمة للشد من أزره وقاما بمواراة جثمان المجنى عليه بأرضية إحدى حجرات المكتب.



وأضاف: أمر إحالة المتهمين بأنهم قبضوا وحجزوا المجنى عليه بأن استدرجه المتهم الاول لمكتبه وكبلوا يده بافيز بلاستيكى وكان ذلك بدون امر من أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها بالقوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، وأوهم المجنى عليه واستدرجه لمحل الواقعة بغية تسوية الخلافات فيما بينهم فاقتاده عنوة داخل مأمنه واستعان بالمتهم الثالث نظرا لتأخر المتهم الثانى وأوثقوا رباطه لشل مقاومته وعقب ذلك انصراف لمتهم الثالث وعند وصول المتهم الثانى استل الاول مطرقة وحطم رأسه غير مبال لروح المجنى عليه حتى سالت دمائه وتهشمت رأسه وسقط أرضا ولموارات سؤتهما دفنا الجثمان فى حفرة معدة سلفا لتنصيبها قبرا له.



بداية الواقعة، عندما تلقى رجال المباحث بلاغا من زوجة المجنى عليه منال ر ا، 52 عاما، ربة منزل، يفيد بتغيب زوجها بعد فشلها بالتواصل معه بعد ان أخبرها بذهابه للمتهم الأول وأحد شهود العيان الآخرين بنفس محل ارتكاب الجريمة، الذي اكد تقابله مع المجنى عليه بأحد المقاهى بذات العقار وتم تحرير عقد حراسة وانصرف عقب ذلك.



وكشفت تحريات المباحث أنه يوجد خلافات بين المجنى عليه والمتهم الأول على اثرها تم ارتكاب الجريمة، وبمناقشة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة وقام المتهم بإرشاد رجال المباحث عن مكان تواجد الجثمان بمكتبه الخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق والتى قررت إحالة المتهمين للجنايات وأصدرت حكمها المتقدم.