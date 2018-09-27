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رياضة

محمد نجيب يخضع لجلسة علاج طبيعي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:44 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
خضع محمد نجيب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة علاج طبيعي اليوم الخميس، ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له بعد تعرضه للإصابة خلال الأيام الماضية.

وخضع نجيب، لجلسة علاج في «الجيم» بعدما أجرى جراحة في الغضروف الداخلي للركبة مؤخرا.

وتعرض نجيب ، للإصابة في مباراة الفريق أمام هورويا كوناكري الغيني في دوري أبطال إفريقيا.

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