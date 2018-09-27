كارول سماحة تحتفل بوصولها إلى 2 مليون متابع على انستجرام

احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوصولها إلى 2 مليون متابع عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ووجهت الشكر إلى كلي متابعيها وجمهورها الذين يحرصون على التفاعل معها.



وكانت كارول سماحة قد طرحت كليب أغنيتها الجديدة "مبروك لقلبي" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وظهرت كارول في الكليب بلوك الشعر القصير، حيث تطل في بدايته بمشهد لها داخل المستشفى تعاني من مشاكل نفسية وصحية بسبب حبيبها الذي يعذبها.



"مبروك لقلبي" من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع بلال الزين، إنتاج كارول سماحة، وإخراج جيل جبري.