مكرم: المصريون الأرمن تبرعوا بمليون جنيه للمستشفى الأميري بالإسكندرية.. فيديو

أجرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارح، زيارة إلى مستشفى الاميري بمدينة الإسكندرية، بصحبة ميختار هيرابتيان وزير شئون المغتربين الأرميني.



وأعلنت الوزيرة تبرع المصريين اﻷرمن بمبلغ قدره مليون جنيه للمستشفى، مشيرة إلى مشاركتهم المجتمعية في المجتمع المصري دائمًا في العديد من المجالات.



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