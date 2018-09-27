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ثقافة

إفتتاح مسجد أنجا هانم الأثري بعد ترميمه بالإسكندرية غدا .. صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:48 م
صدى البلد
علاء المنياوي
أعلنت وزارة الأثار،أنه بعد الإنتهاء من أعمال ترميمه يٌفتتح للجمهور غدا الجمعة مسجد انجا هانم بشارع ترعة المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، بحضور الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الاثار الاسلامية و القبطية و اليهودية و اللواء هشام سمير  مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية. 

وأوضح د. مصطفي  أن وزارة الآثار بدأت مشروع درء الخطورة وترميم مسجد أنجا هانم في مارس 2018 بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومنطقة آثار الاسكندرية ووجه بحري، و ذلك بتبرع أحد أبناء محافظة الاسكندرية لتحمل كافة التكاليف الخاصة بأعمال ترميم المسجد.

وأضاف الدكتور مصطفى ان المسجد كان يعاني  من سوء حالته المعمارية والإنشائية نتيجة العوامل الجوية المحيطة به،  وتسرب مياه الأمطار والأتربة من سقف المسجد. 

و كان في حاجة ضرورية و العاجلة لدرء الخطورة والترميم. و بعد موافقة اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية و القبطية و اليهودية علي قبول التبرع و البدء في مشروع الترميم، إعدت  الادارة الهندسية لآثار الاسكندرية ومتاحف الوجه البحري المقايسة الخاصة للمشروع.

وأضاف محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، أن أعمال درء الخطورة والترميم تضمنت استبدال العوارض الخشبية التالفة بسقف المسجد وملحقاته، و معالجة الشروخ بالجدران من الداخل والخارج ؛ و إستعدال ميول المئذنة والهلال الخشبي و معالجة عناصرها الخشبية؛ بالإضافة إلى التغير الكامل لشبكتي الصرف و الكهرباء.

بالإضافة إلى كافة  أعمال الترميم الدقيق والتي شملت  ترميم كافة العناصر الخشبية المكونة لسقف المسجد من عوارض وألواح ؛ و كذلك بالإضافة إلى إزالة الدهانات المستحدثة من على أبدان الأعمدة الرخامية للمسجد و من على اللوحات الرخامية التأسيسية بالمسجد وعمل تدعيم وتقوية لحفظ العناصر الرخامية الأصلية به .

ويذكر أن مسجد أنجا هانم يقع بشارع ترعة المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية وقد أمرت بإنشائه أنجا هانم حرم سعادة وإلى مصر ( محمد سعيد باشا ). ويتميز المسجد بتخطيطه المعماري فهو عبارة عن مساحة مستطيل تبلغ أبعاده 13.7X 25.7 وبارتفاع 9 م، وبالجهة الشرقية ملحقات المسجد وهى عبارة عن حجرة الامام والميضأة و دار تحفيظ القرآن سابقا مقر هيئة كبار العلماء حاليا ؛ كما يوجد بالمسجد مصلى للسيدات ؛ بنيت جدرانه من الحجر الجيري.

والمأذنة تقع أعلى الواجهة الرئيسية للمسجد و ذات قاعدة مربعة يعلوها بدن مثمن من مستويين يليه شرفة المؤذن التى ترتكز على خمس صفوف من المقرنصات ثم بدن سداسى يعلوه الشكل المخروطى الذى ينتهى بالهلال المصنوع من الخشب.
إفتتاح مسجد أنجا هانم الأثري بعد ترميمه بالإسكندرية غدا .. صور
إفتتاح مسجد أنجا هانم الأثري بعد ترميمه بالإسكندرية غدا .. صور
إفتتاح مسجد أنجا هانم الأثري بعد ترميمه بالإسكندرية غدا .. صور
إفتتاح مسجد أنجا هانم الأثري بعد ترميمه بالإسكندرية غدا .. صور
إفتتاح مسجد أنجا هانم الأثري بعد ترميمه بالإسكندرية غدا .. صور

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