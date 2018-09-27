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الرئيس السيسي في اجتماع مجموعة الـ 77: سنظل أوفياء للوعد .. فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:25 م
صدى البلد
هاني حسين
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لجهود ودعم الدول الأعضاء بمجموعة الـ 77 والصين للرئاسة المصرية لمجموعة الـ 77، قائلا: "سنظل من جانبنا أوفياء للوعد والمبادئ التي أسسناها سويا والتي نعمل على تحقيقها على مدار خمسة عقود منذ بداية تأسيسها".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في فعاليات جلسة مجموعة الـ 77 والصين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا:" جهودنا المشتركة في العمل الجماعي الدولي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لن تنجح إلا من خلال توفير التمويل اللازم والمناخ لتدفق الموارد اللازمة للتنمية وخاصة في الدول النامية من خلال معالجة المشكلات الهيكلية القائمة الاقتصادية والمالية العالمية".

وهنأ السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تولي فلسطين رئاسة مجموعة الـ77 العام القادم، قائلا:" مصر والدول الأعضاء داعمة لكم ورئاستكم التي نثق في إدارتها للمجموعة بحكمة واقتدار".

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