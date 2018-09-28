زوج الإعلامية دعاء فؤاد يفاجئها بمداخلة هاتفية على الهواء

فوجئت الإعلامية دعاء فؤاد أثناء استضافتها ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي "معتز الدمرداش"، علي قناة "النهار"، بمداخلة هاتفية من زوجها أحمد رمزي، بحلقة تحت عنوان هل الرجال يغيرون من تفوق الزوجة في العمل؟.



وبدأ أحمد رمزي المداخلة قائلا: «لازم تلاقي في الإنسان إللي قدامك إنه بيحب الحاجه إللي بيعملها، علشان لو مش بيحب الحاجه دي ومش متميز فيها وإنت دعمت الشخص دا كدا يبقي إهدار للوقت والإمكانيات».



وأكمل: «دعاء زوجتي بتحب شغلها ومتميزة وموهوبه فيه علشان كدا تستحق الدعم الكامل، وأنا مش بتفضل عليها بالدعم دا علشان دا واجبي، وأنا بحاول أقدم إللي اقدر عليه».



وأوضح: «إللي بقدر عليه وإللي بشوفها محتجاله بشيله تماما لحد ما تخلص الشغل بتاعها وهي في نفس الوقت مش مقصره في أي حاجه، أنا ما حسيتش إن شغلها أخد من وقت بيتي».