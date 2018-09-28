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أخبار العالم

هبوط طائرة بوينج 737 في المحيط الهادئ دون إصابات خطيرة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:25 ص
طائرة
طائرة
أ ش أ
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية بدولة ولايات ميكرونيزيا المتحدة أن طائرة من طراز (بوينج 737) هبطت في البحر متجاوزة مدرج الهبوط، دون أن يسفر ذلك عن وقوع أي إصابات خطيرة بين ركاب الطائرة.

كما أكدت شركة طيران (إير نيوجيني) - وهي شركة الخطوط الجوية الرسمية في بابوا نيو غينيا - أن الطائرة التابعة لها هبطت صباح اليوم بعيدا عن مدرج الطائرات أثناء هبوطها في جزيرة (تشوك) التابعة لولايات ميكرونيسيا المتحدة.

وذكر بيان أصدرته الشركة - ونقلته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية - أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة من ركاب وأفراد الطاقم تم إجلاؤهم بسلام.

وبحسب جيمي إيميليو مدير مطار (وينو) الدولي بجزيرة (تشوك)، كانت الطائرة تحمل على متنها 35 ركابا و12 فردا من طاقمها. فيما أفادت تقارير إدارة الطيران الفيدرالية - في وقت سابق - بأن 46 شخصا كانوا على متن الطائرة.

وكان من المقرر أن تتوقف طائرة بوينج 737 في "تشوك" أثناء رحلتها من "بوهنباي" بميكرونيسيا إلى "بورت مورسبي" في بابوا غينيا الجديدة.

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