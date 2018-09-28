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محافظات

غضب بين أهالى كحك بالفيوم لسحب سيارة إسعاف القرية .. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
حالة من الغضب سادت بين أهالى قرية كحك بحري التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم بسبب قيام هيئة الإسعاف بالفيوم بسحب سيارة الإسعاف المتمركزة بالقرية منذ سنوات والتي تخدم طريق بحيرة قارون (السياحي) والقرى المجاورة .

يقول أحمد سيد من أهالى القرية إن قرية كحك بحري وحدة محلية ولها 11 تابع بتعداد سكاني يفوق 100 ألف نسمة، وسيارة الإسعاف موجودة منذ أكثر من عشر سنوات ومتمركزة في المكان المخصص لها بقرية كحك بجوار الوحدة الصحية .

أضاف أنه منذ حوالي شهر كامل لا توجد سيارة إسعاف نهائيا وعندما تواصلنا مع بعض المسؤولين اكدوا لنا ان السيارة معطلة وفي بعض المرات قيل لنا ان ادارة اسعاف الفيوم علي خلاف مع طاقم السيارة .

ويضيف خالد على مدرس ..مهما كان السبب فهل يحق حرمان مئة الف نسمة وحوالي 36 كيلو متر طريق سريع من الخدمة الاسعافية بأي داعي , خاصة انه في الشهر الماضي تضرر الكثير من ابناء القرية والقرى المجاورة ورواد الطريق السياحي بسبب عدم وجود سيارة اسعاف .

واوضح انه علي سبيل المثال يوم الاثنين الموافق 24 / 9 /2018 في الساعه الواحده ظهرا حدث حادث تصادم سيارة ملاكي بأحد أعمدة الإنارة على الطريق السياحي مدخل كحك ونتج عن ذلك مصاب بإسم شعبان خميس عبدالعليم وكانت حالته خطره ولم تصل لنا الاسعاف إلا بعد معاناه بسبب عدم تواجد أقرب سياره . 

واوضح أن حادث آخر يوم الاربعاء الموافق 26/9/2018 الساعه الخامسه ونصف عصرا انقلاب سيارة شرطه امام مدخل كحك ونتج عنه 2 مصاب من رجال الشرطة وأيضا تأخر وصول الاسعاف بسبب عدم وجود السياره التي تخدم في المنطقه 

واشار إلى انه يوم 27/9/2018 الساعه العاشره مساء حادث تصادم سيارة أجرة مع سيارة شرطه امام مدخل كحك الطريق السياحي ونتج عنه اصابة ضابط شرطة وأمين شرطة وعدد من المواطنين وأيضا تأخر وصول الاسعاف بسبب عدم وجود أقرب سياره
وجميع هذه الحوادث مسجلة داخل مستشفي ابشواي المركزي.

وناشد الاهالى وزيرة الصحة بالتدخل شخصيا لإعادة سيارة الإسعاف التى تخدم حوالى 100 ألف مواطن بقرية كحك بحرى , هم فى أشد الحاجة اليها 

غضب بين أهالى كحك بالفيوم لسحب سيارة إسعاف القرية .. صور
غضب بين أهالى كحك بالفيوم لسحب سيارة إسعاف القرية .. صور
غضب بين أهالى كحك بالفيوم لسحب سيارة إسعاف القرية .. صور
غضب بين أهالى كحك بالفيوم لسحب سيارة إسعاف القرية .. صور

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