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تعليم

غدا.. صيدلة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة الــ 40 من طلابها

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:27 م
صدى البلد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
أكد الدكتور "محمد بركة" عميد كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق أنه من المقرر أن تحتفل كلية الصيدلة غدا السبت، بتخريج الدفعة 40 من طلابها،حيث يقام الاحتفال في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالصالة المغطاة بكلية التربية الرياضية تحت رعاية الدكتور "خالد عبد الباري" رئيس الجامعة وبحضور محافظ الشرقية و"ماهر الدمياطي" رئيس الجامعة الأسبق ونقيب صيادلة مصر.

وأشار عميد كلية الصيدلة إلى أنه بالإضافة إلى تكريم الخريجين فإنه سيتم تكريم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتواه هذا العام، وتكريم 32 طالب وطالبة شاركوا في تجميل الكلية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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