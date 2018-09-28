برلماني يقترح فرض ضريبة 10% على الوحدات المغلقة.. فيديو

قال عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك 12 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، في ظل عدم توفر شقق سكنية للشباب، مع ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.



وأضاف "أبو اليزيد" في حواره في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" الدولة تصرف مليارات من أجل إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي والمشاريع السكنية المختلفة لتوفير شقق سكنية للشباب".



وتابع:" هناك مقترح مشروع قانون ينص على فرض ضريبة تقدر بـ 10% من القيمة الإيجارية للوحدة السكنية المغلقة، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، وتوفير وحدات سكنية وإيجارات بأسعار مناسبة للشباب".

