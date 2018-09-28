شقيق سعد سمير ينضم للمنتخب المصري

هنأ سعد سمير لاعب منتخب مصر والنادى الاهلى، شقيقه محمد سعد على الانضمام للمنتخب تحت 16 عاما عبر حسابه الرسمي على موقع الصور "انستجرام".



ونشر سعد سمير صور لشقيقة وعلق قائلا: الف مبروك ياحبيبى الانضمام للمنتخب وان شاء الله ربنا يكرمك وتكون افضل واحد في الدنيا.



يذكر أن محمد سمير يلعب فى طلائع الجيش مواليد 2001.. ودخل الأهلى فى مفاوضات لضمه إلا أن هناك تمسكا به من إدارة طلائع الجيش.