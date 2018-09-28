ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة سيدة بأرض زراعية في طوخ

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:37 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
إبراهيم الهوارى
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة لسيدة فى العقد الرابع العمر ملقاة بأرض زراعية بإحدى قرى مدينة طوخ وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لسيدة بالعقد الرابع من العمر ملقاة بأرض زراعية وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث طوخ لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لسيدة بالعقد الرابع من العمر وترتدي ملابس كاملة ريفية ملقاة بأرض زراعية بقرية زاوية بلتان.

ترشيحاتنا

محمد رمضان: رضا الأم سبب كل حاجة حلوة في حياتنا

إطلالة جذابة لـ ياسمين صبري في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

مصطفى بكري: السلطات الموريتانية سددت لكمة قوية في وجه الإخوان

تشريح جثتين فى انفجار ماسورة غاز بشقة بحلوان

شاهد.. الفيديو الذي اغتيلت بسببه ملكة جمال العراق تارة فارس

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

أبرزها مخاوفه.. أسرار جديدة عن الثورة كتبها عبد الناصر بقلمه

مصطفى بكري يكشف علاقة عبد الناصر بحارة الحرنكش بالجمالية

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

قبل غلق باب التصويت.. 5 مشاهد لا تفوتك في عمومية الأهلي.. فيديو وصور

كيف قضت قوات الشرطة على أسطورة قناص أسوان الذي لا يُقهر؟

فيسبوك تفجر مفاجأة: جهة مجهولة وراء الاختراق الأمني وأبلغنا الشرطة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

فيديو

شاهد .. لحظة وصول الفنان العالمي سيلفستر ستالون لمهرجان الجونة
الداخلية تكرم لاعبي اتحاد الشرطة في رفع الأثقال.. فيديو
ياسمين صبرى تخطف الأنظار وترسل القبلات بمهرجان الجونة السينمائي
شاهد.. يسرا تقبّل الفنان العالمي أوين ويلسون في مهرجان الجونة
ياسمين صبري تفاجئ جمهورها ببطولة مطلقة في رمضان القادم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟