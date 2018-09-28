جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة سيدة بأرض زراعية في طوخ

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة لسيدة فى العقد الرابع العمر ملقاة بأرض زراعية بإحدى قرى مدينة طوخ وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لسيدة بالعقد الرابع من العمر ملقاة بأرض زراعية وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.



وانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث طوخ لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لسيدة بالعقد الرابع من العمر وترتدي ملابس كاملة ريفية ملقاة بأرض زراعية بقرية زاوية بلتان.