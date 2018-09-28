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أخبار العالم

مقتل طيار نيجيري في تحطم طائرة خلال استعدادات للاحتفال بعيد الاستقلال

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:01 م
تحطم طائرة
تحطم طائرة
أ ش أ
أعلنت الحكومة النيجيرية، اليوم الجمعة، أن طيارا لقى مصرعه بعد أن تحطمت طائرته أثناء تدريب على الاحتفالات التي ستقام بمناسبة عيد الاستقلال الثامن والخمسين للبلاد، والتي من المقرر أن تبدأ الاثنين القادم.

وقال المتحدث باسم الحكومة ايبيكونيل دارامولا، في بيان نشرته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، إن الطيار نجح في الخروج من طائرته من طراز (إف -7) المشاركة في التدريبات في العاصمة أبوجا، إلا أنه توفي في وقت لاحق بسبب مضاعفات أصيب بها خلال الارتطام بالأرض.

وأضاف المتحدث أنه لم تحدث إصابات بين المدنيين، مشيرا إلى أن قائد القوات الجوية، المارشال صادق أبو بكر، أمر بإجراء تحقيق في سبب الحادث.

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