نيللي كريم وشيرين رضا بإطلالة غير موفقة في ختام مهرجان الجونة.. صور

ظهرت شيرين رضا والفنانة نيللي كريم في ختام الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالة غير موفقة.



واختارت شيرين رضا ارتداء فستان باللون الأسود مع اللون الأبيض، مع اختيار قصة شعر قصيرة، ولم تتكلف في ارتداء الاكسسورات فقد اكتفت بارتداء قرطين باللون الذهبي.



وارتدت الفنانة نيللي كريم فستانا باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا بشكل انسيابي وناعم، ولم تتكلف في اختيار المكياج.



يذكر أن حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز يقام على مسرح مارينا، ومن المقرر أن يحضر العديد من النجوم، كما حضر مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس، والرئيس التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، ورئيس العمليات الفنانة بشري، ومدير المهرجان انتشال التميمي والمدير الفني المخرج أمير رمسيس.



يشار إلى أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي انطلقت يوم الخميس 20 سبتمبر وشهدت الدورة الثانية عرض العديد من الأفلام بالمسابقات المختلفة.



وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها..