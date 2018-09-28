ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

نيللي كريم وشيرين رضا بإطلالة غير موفقة في ختام مهرجان الجونة.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:00 م
شيرين رضا ونيللي
شيرين رضا ونيللي كريم
آية التيجي
ظهرت شيرين رضا والفنانة نيللي كريم في ختام الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي بإطلالة غير موفقة.

واختارت شيرين رضا ارتداء فستان باللون الأسود مع اللون الأبيض، مع اختيار قصة شعر قصيرة، ولم تتكلف في ارتداء الاكسسورات فقد اكتفت بارتداء قرطين باللون الذهبي.

وارتدت الفنانة نيللي كريم فستانا باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا بشكل انسيابي وناعم، ولم تتكلف في اختيار المكياج.

يذكر أن حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز يقام على مسرح مارينا، ومن المقرر أن يحضر العديد من النجوم، كما حضر مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة سميح ساويرس، والرئيس التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، ورئيس العمليات الفنانة بشري، ومدير المهرجان انتشال التميمي والمدير الفني المخرج أمير رمسيس.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي انطلقت يوم الخميس 20 سبتمبر وشهدت الدورة الثانية عرض العديد من الأفلام بالمسابقات المختلفة.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها..
نيللي كريم وشيرين رضا بإطلالة غير موفقة في ختام مهرجان الجونة.. صور
نيللي كريم وشيرين رضا بإطلالة غير موفقة في ختام مهرجان الجونة.. صور
نيللي كريم وشيرين رضا بإطلالة غير موفقة في ختام مهرجان الجونة.. صور
نيللي كريم وشيرين رضا بإطلالة غير موفقة في ختام مهرجان الجونة.. صور

ترشيحاتنا

شاهد .. لحظة وصول الفنان العالمي سيلفستر ستالون لمهرجان الجونة

شاهد.. فيديو يظهر قاتل تارة فارس‎

ميليشيا الحوثى باليمن تعترف بتلقى التمويل المالى من نظام دولة قطر

ياسمين صبرى تخطف الأنظار وترسل القبلات بمهرجان الجونة السينمائي

أوين ويلسون: لن أنسى أبدا معبد أبو سمبل ونهر النيل.. فيديو

الداخلية تكرم لاعبي اتحاد الشرطة في رفع الأثقال.. فيديو

بيان مهم من الرباعي العربي واليمن بشأن تقرير مجلس حقوق الإنسان

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

ميركل تصدم أردوغان: لا دليل على إرهاب المعارض التركي جولن

قبل غلق باب التصويت.. 5 مشاهد لا تفوتك في عمومية الأهلي.. فيديو وصور

مدرب تونس السابق: الأهلي مثل برشلونة في أفضل حالاته

أسامة الأزهري يكشف سرا جديدا عن أهرامات الجيزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

فيديو

فيلم ما تعلاش على الحاجب يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي قصير
تصفيق حاد من نجوم مهرجان الجونة احتفالا بحضور سيلفستر ستالون .. فيديو
يسرا: العالم جونة تذكرني بفيلم ماما ميا.. فيديو
أحمد مالك: توترت لاختياري ضمن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة
سيلفستر ستالون: انتظرونى مرة أخرى فى مصر الساحرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟