شاهد.. منتقبة تقفز نحو المطرب الكويتي عبد الله بالخير في حفل للأطفال

تداول رواد "فيسبوك"، فيديو مثيرا، للمطرب الكويتي عبد الله بالخير، أثناء إحيائه مهرجانا للأطفال بالأمس، حيث أقدمت إحدى المعجبات المنتقبات بالهجوم عليه والقفز نحوه بشكل مفاجئ وصادم.



ويوضح الفيديو المطرب الكويتي وهو يغني ويرقص بالعصا على خشبة المسرح مع مجموعة من الأطفال، سيدة منتقبة تقفز نحوه، لتقوم باحتضانه في مشهد صدم المطرب والحاضرين؛ ليتم إبعاد المعجبة عنه فورا.



وأثار الفيديو المتداول سخرية رواد التواصل، لأسلوب السيدة العجيب في إبداء إعجابها بالمطرب، خلال إحيائه حفلا للأطفال.



