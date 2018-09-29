شاهد.. لحظة وصول تسونامي على سواحل اندونيسيا بعد زلزال مدمر

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو، يرصد لحظة وصول تسونامي إلى سواحل اندونيسيا بعد زلزال مدمر.



وضرب زلزال عنيف وسط جزيرة "سولاوسى" الإندونيسية، مما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية تسونامى.



وقال مركز المسح الجيولوجى الأمريكى - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، أن هذا الزلزال بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات، ومركزه يقع على بعد حوالى 56 كيلومترا شمال شرق بلدة "دونجالا".



وفى وقت سابق اليوم، كان زلزالا بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة ذاتها ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 10 وتدمير عشرات المنازل.