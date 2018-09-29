حيلة عجيبة تخلصك من عادة قضم الأظافر

عندما يشعر الكثير من الأشخاص كبار وصغار بالتوتر يقومون بقضم الأظافر "القرقدة " ومع الوقت تتحول إلى عادة سيئة تلازمهم وتشعرهم بالحرج الشديد دائما ،وفى الكثير من الأماكن ،لدرجة أننا أصبحنا نرى العروسة والعريس فى الكوشة يفعلون هذه العادة السيئة .
يقدم موقع "بولد سكاى" الهندى، طريقة مجربة وفعالة تساعد فى القضاء على مشكلة قضم الأظافر وتساعد في القضاء على التهابات الجلد المحيط بالبشرة.
المكونات المطلوبة:
ملح.
خل.
عصير طماطم.
الطريقة:
تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.
ضعي أيدك فى الخليط لمدة ربع ساعة.
يقدم موقع "بولد سكاى" الهندى، طريقة مجربة وفعالة تساعد فى القضاء على مشكلة قضم الأظافر وتساعد في القضاء على التهابات الجلد المحيط بالبشرة.
المكونات المطلوبة:
ملح.
خل.
عصير طماطم.
الطريقة:
تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.
ضعي أيدك فى الخليط لمدة ربع ساعة.