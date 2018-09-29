حيلة عجيبة تخلصك من عادة قضم الأظافر

عندما يشعر الكثير من الأشخاص كبار وصغار بالتوتر يقومون بقضم الأظافر "القرقدة " ومع الوقت تتحول إلى عادة سيئة تلازمهم وتشعرهم بالحرج الشديد دائما ،وفى الكثير من الأماكن ،لدرجة أننا أصبحنا نرى العروسة والعريس فى الكوشة يفعلون هذه العادة السيئة .



يقدم موقع "بولد سكاى" الهندى، طريقة مجربة وفعالة تساعد فى القضاء على مشكلة قضم الأظافر وتساعد في القضاء على التهابات الجلد المحيط بالبشرة.



المكونات المطلوبة:

ملح.

خل.

عصير طماطم.



الطريقة:

تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.

ضعي أيدك فى الخليط لمدة ربع ساعة.