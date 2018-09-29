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مرأة

حيلة عجيبة تخلصك من عادة قضم الأظافر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
عندما يشعر الكثير من الأشخاص كبار وصغار بالتوتر يقومون بقضم الأظافر "القرقدة " ومع الوقت تتحول إلى عادة سيئة تلازمهم وتشعرهم بالحرج الشديد دائما ،وفى الكثير من الأماكن ،لدرجة أننا أصبحنا نرى العروسة والعريس فى الكوشة يفعلون هذه العادة السيئة .

يقدم موقع "بولد سكاى" الهندى، طريقة مجربة وفعالة تساعد فى القضاء على مشكلة قضم الأظافر وتساعد في القضاء على التهابات الجلد المحيط بالبشرة.

المكونات المطلوبة:
ملح.
خل.
عصير طماطم.

الطريقة:
تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.
ضعي أيدك فى الخليط لمدة ربع ساعة.

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