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مرأة

وصفة بجنيهين فقط تقضى على إسمرار الأكواع والركب

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:43 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تبحث الكثير من السيدات على أفضل الوصفات وأوفرها فى نفس الوقت للتخلص من مشكلة إسمرار الأكواع والركب ،الأغلبية يعانون من هذه المشكلة ويشعرون بالحرج الشديد من ظهور هذه المنطقة أمام الأصدقاء والأقارب .

نصحت خبيرة التجميل والماكياج، منى محمد، بطريقة مجربة وفعالة للقضاء على تلك الازمة بدون حاجة لاستخدام كريمات التفتيح.

المكونات المطلوبة:
ماء ورد.
ليمون.
دقيق.
قرفة.

الطريقة:
اخلطى المكونات كلها معا حتى الحصول على عجينة متماسكة.
ضعي العجينة على منطقة الركبتين لمدة نصف ساعة.
اغسلى المنطقة بواسطة الماء الفاتر.

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